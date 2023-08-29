"Русгидро" увеличила чистую прибыль по МСФО в I полугодии на 55%

Она составила 47,2 млрд рублей

МОСКВА, 29 августа. /ТАСС/. "Русгидро" по итогам января - июня 2023 года увеличила чистую прибыль по международным стандартам финансовой отчетности (МСФО) по сравнению с таким же периодом годом ранее на 55%, до 47,2 млрд рублей. Во втором квартале показатель вырос вдвое в годовом сравнении, до 20,2 млрд рублей, говорится в отчете компании.

Выручка "Русгидро" в первом полугодии возросла на 21%, до 260,7 млрд рублей, во втором квартале - на 22%, до 118,99 млрд рублей.

Прибыль до налогообложения составила в первом полугодии 60,38 млрд рублей против 41,6 млрд рублей годом ранее, показатель EBITDA вырос на 28%, до 78,3 млрд рублей по сравнению с 61 млрд рублей годом ранее. Во втором квартале EBITDA достигла 35,1 млрд рублей (25,5 млрд рублей во втором квартале 2022 года).

Как говорится в сообщении компании, долговая нагрузка группы сохраняется на сбалансированном уровне - соотношение чистого долга к EBITDA составило 2,2х на конец отчетного периода.

Платеж windfall tax

"Русгидро" намерена до конца ноября внести обеспечительный платеж по налогу на сверхприбыль (windfall tax), оценивает сумму взноса в 499 млн рублей. "Сумма обязательства группы по налогу на сверхприбыль, определенная в соответствии с законом, рассчитанная по ставке 10%, составляет 998 млн рублей. Компания намерена внести обеспечительный платеж по налогу в федеральный бюджет в период с 1 октября по 30 ноября 2023 года в сумме 499 млн рублей, в результате чего в соответствии с законом будет иметь право на налоговый вычет в размере вышеуказанного обеспечительного платежа", - поясняется в отчете.

Таким образом, итоговая сумма налога на сверхприбыль, которую группа должна будет уплатить в бюджет РФ, составит 499 млн рублей.

Совет Федерации 28 июля одобрил закон, устанавливающий 10%-ный налог на сверхприбыль для крупных компаний. Закон должен вступить в силу с 1 января 2024 года.

Согласно документу, налог уплачивается не позднее 28 января 2024 года, он будет зачисляться исключительно в федеральный бюджет и носить разовый характер. Поступления от налога планируются в объеме 300 млрд рублей. Закон устанавливает налог на сверхприбыль для организаций, средняя арифметическая величина прибыли которых за 2021 год и 2022 год превысила 1 млрд рублей.

Налоговая база для налога рассчитывается как прирост средней арифметической величины прибыли за 2021 год и прибыли за 2022 год над средней арифметической величиной прибыли за 2018 год и прибыли за 2019 год, а налоговая ставка устанавливается в размере 10%. В случае фактического перечисления в 2023 году определенной суммы денежных средств (обеспечительного платежа) в федеральный бюджет размер налога может быть равен величине, исчисленной по ставке 5%, а эти перечисленные средства будут зачтены в счет уплаты налога на сверхприбыль, указывали в правительстве.

"Русгидро" объединяет более 400 объектов генерации. Установленная мощность электростанций, входящих в состав "Русгидро", составляет 38,4 ГВт. Крупнейшими акционерами "Русгидро" являются Российская Федерация (61,7%) и банк ВТБ (12,95%).