"Мечел" в I полугодии получил 3,5 млрд рублей убытка против прибыли годом ранее

Выручка компании сократилась на 22%

МОСКВА, 29 августа. /ТАСС/. "Мечел" по итогам первого полугодия 2023 года получил 3,5 млрд рублей убытка против 69,4 млрд рублей прибыли годом ранее, говорится в сообщении компании.

По итогам II квартала компания получила убыток в размере 2,4 млрд рублей против 1,1 млрд рублей убытка в I квартале.

Выручка "Мечела" в I полугодии сократилась на 22% - до 194,7 млрд рублей. Скорректированный показатель EBITDA снизился на 49% - до 40 млрд рублей.

"Нисходящая динамика финансовых показателей в сравнении с аналогичным периодом прошлого года в первую очередь связана с тем, что на первую половину прошлого года пришелся пик спроса и роста цен на всю продукцию группы. За год многое поменялось. Цены скорректировались, часть рынков закрылась, спрос также не всегда стабилен. Произошли изменения и в сфере налогообложения деятельности предприятий", - приводятся в сообщении слова гендиректора компании Олега Коржова.

Он отметил, что сложившиеся в прошлом году экономические условия продолжают требовать от компании корректировок производственных планов, программ капитальных вложений, оптимизации направлений сбыта и перенастройки цепочек поставок. За шесть месяцев 2023 года капитальные вложения группы в обновление и поддержание основных фондов выросли на 118% в сравнении с аналогичным периодом прошлого года и составили 10,5 млрд рублей.