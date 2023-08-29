В индустриальном парке "Руднево" открыли производство абсорбирующего белья

Запуск проекта позволил создать свыше 70 новых рабочих мест

МОСКВА, 29 августа. /ТАСС/. Создание производства абсорбирующего белья завершили на территории индустриального парка "Руднево" - шестой площадки особой экономической зоны (ОЭЗ) "Технополис Москва", проект реализуется в рамках офсетного контракта. Об этом сообщили в пресс-службе столичного комплекса экономической политики и имущественно-земельных отношений.

"Офсетный контракт на поставку абсорбирующего белья подписан в начале 2023 года. Под создание производства город выделил компании "ВИП-Камилла" площадку в 5,5 тыс. кв. м в индустриальном парке "Руднево". Сейчас инвестор завершил пуско-наладочные работы и приступил к выпуску продукции. На производстве установлено современное оборудование, позволяющее обеспечивать высокое качество выпускаемой продукции. Запуск нового проекта позволил создать в городе более 70 новых высокотехнологичных рабочих мест", - приводятся в тексте слова заместителя мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимира Ефимова.

По условиям договора инвестор вложит в создание производства не менее 300 млн рублей, а взамен Москва в течение 10 лет закупит у предприятия продукцию на 11,7 млрд рублей. Поставка подгузников в учреждения города в рамках офсетного контракта должна начаться уже в 2023 году, а пеленок - в четвертом квартале 2024 года.

"В этом году компания первой на площадке "Руднево" получила статус резидента особой экономической зоны столицы. Теперь инвестор может рассчитывать на значительные льготы, такие как: освобождение от уплаты имущественного, транспортного и земельного налогов. Резиденты также могут арендовать землю по сниженной ставке. За первый год работы компания планирует выпустить 70 млн подгузников и 34 млн пеленок", - цитирует пресс-служба руководителя Департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы Владислава Овчинского.