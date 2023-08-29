Чистая прибыль "Газпрома" по МСФО в I полугодии упала в 8,5 раза

Выручка составила 4,11 трлн рублей

МОСКВА, 29 августа. /ТАСС/. Чистая прибыль "Газпрома", приходящаяся на акционеров компании, по международным стандартам финансовой отчетности (МСФО) по итогам I полугодия составила 296,2 млрд рублей против 2,5 трлн рублей годом ранее, следует из отчета холдинга.

Снижение чистой прибыли в компании во многом связали с влиянием курсовых разниц по финансовым статьям в 567 млрд рублей на фоне снижения курса рубля за отчетный период на 24% к доллару и на 26% к евро, следует из комментария замглавы холдинга Фамила Садыгова.

Выручка "Газпрома" составила 4,11 трлн рублей. Прибыль компании от продаж в I полугодии снизилась в 3,5 раза - до 744,78 млрд рублей, а прибыль до уплаты налогов составила 360,6 млрд рублей против 3,24 трлн рублей годом ранее. Показатель EBITDA группы "Газпром" за I полугодие равнялся 1,228 трлн рублей, рентабельность по EBITDA - 30%. Запас ликвидности "Газпрома" составляет более 1,1 трлн рублей, что превышает краткосрочные долговые обязательства, отметил замглавы холдинга.

Капитальные вложения

Капитальные вложения за первое полугодие 2023 года достигли 1,188 трлн рублей. "Их рост по сравнению с аналогичным периодом прошлого года обусловлен активной реализацией стратегических проектов группы "Газпром", - объяснил Садыгов.

"По итогам первого полугодия 2023 года группа "Газпром" показала достойные финансовые результаты, которые сопоставимы с показателями за аналогичные периоды 2018-2019 годов. Снижение экспорта в Европу было частично компенсировано увеличением поставок в Китай, которые продолжат расти в рамках контрактных обязательств, а также эффективной работой нефтяного бизнеса.", - сообщил топ-менеджер "Газпрома".

Показатель чистый долг (скорректированный) / EBITDA компании в долларовом эквиваленте составил 1,9, но находится в границах комфортного диапазона. Чистый долг (скорректированный) "Газпрома" на конец II квартала 2023 года составил около 4,9 трлн рублей, а его рост по сравнению с концом 2022 года во многом вызван влиянием курсовых разниц.

Дивидендная политика

Дивидендная база "Газпрома" за I полугодие составила 618 млрд рублей, сообщил Садыгов.

"Дивидендная политика предусматривает корректировки дивидендной базы на неденежные статьи, что защищает доходы акционеров в том числе от повышенной волатильности на валютном рынке. С учетом этого дивидендная база за шесть месяцев 2023 года составила 618 млрд рублей", - сказал он.

В новость была внесена правка (19:54 мск) - уточняется размер прибыли.