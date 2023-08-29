"Магнит" в II квартале увеличил чистую прибыль по МСФО на 3,7%

Общая выручка компании выросла на 7,5%

МОСКВА, 29 августа. /ТАСС/. Один из ведущих российских ретейлеров "Магнит" во втором квартале 2023 года увеличил чистую прибыль по международным стандартам финансовой отчетности (МСФО) на 3,7% по сравнению с показателем за аналогичный период прошлого года - до 21,909 млрд рублей (по стандарту МСБУ 17), говорится в сообщении компании.

Общая выручка компании выросла на 7,5%, до 632,659 млрд рублей, розничная выручка - на 7,2%, до 620,477 млрд рублей. Показатель EBITDA повысился на 9,7% и составил 46,569 млрд рублей, рентабельность по EBITDA составила 7,4% против 7,2% в апреле - июне прошлого года.

В первом полугодии чистая прибыль "Магнита" выросла на 16,5% - до 37,317 млрд рублей, выручка - на 8,2%, до 1,23 трлн рублей, розничная выручка - на 8,1%, до 1,204 трлн рублей. EBITDA увеличилась на 2,1% - до 81,804 млрд рублей, рентабельность по EBITDA составила 6,7% против 7% в первом полугодии 2022 года.

Продажи сопоставимых магазинов ретейлера (like-for-like, LfL, включая магазины "Дикси") в первом полугодии увеличились на 5,4%, во втором квартале - на 4,7%. Средний чек в январе - июне вырос на 3,2%, покупательский трафик - на 2,2%, в апреле - июне средний чек в сопоставимых магазинах повысился на 2%, LfL-трафик - на 2,6%.

Во втором квартале "Магнит" открыл 400 магазинов (net, с учетом закрытий), в первом полугодии - 904 объекта. По состоянию на 30 июня количество магазинов под управлением группы достигло 28 309, включая 26 096 магазинов "Магнит" и 2 213 магазинов "Дикси". Торговая площадь "Магнита" на конец июня составила 9,753 млн кв. м, что на 5,3% больше показателя на 30 июня 2022 года.

Общий долг ретейлера (по МСБУ 17) на конец июня составил 416,3 млрд рублей, увеличившись на 42,1% по сравнению с показателем на конец второго квартала прошлого года. Чистый долг снизился на 36,5% в годовом выражении - до 116,8 млрд рублей. Соотношение чистого долга к EBITDA составило 0,7x против 1,2x на конец июня прошлого года.