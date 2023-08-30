Минтранс согласился отменить запрет на провоз мягких контейнеров через Керченский пролив

В основном в таких контейнерах провозили минеральные удобрения российского и белорусского производства

МОСКВА, 30 августа. /ТАСС/. Министерство транспорта РФ ответило согласием на предложение уполномоченного при президенте России по защите прав предпринимателей Бориса Титова отменить запрет на провоз через Керченский пролив грузов в универсальных мягких контейнерах, сообщили ТАСС в пресс-службе бизнес-омбудсмена.

"Минтранс России поддерживает это предложение [Титова]", - говорится в ответе на обращение уполномоченного, подписанного заместителем министра транспорта Александром Пошиваем.

Ранее Титов в своем письме министру транспорта Виталию Савельеву акцентировал внимание на ущербе, который этот запрет наносит рынку минеральных удобрений. Именно минеральные удобрения российского и белорусского производства в основном и провозились через Керченский пролив в мягких контейнерах емкостью до трех тонн груза.

"Терминалы Новороссийского морского порта, как и прилегающая к ним железнодорожная инфраструктура, перегружены и не могут взять на себя данный объем. При этом Керченский пролив проходят суда с дизельным топливом, бензинами и сжиженным газом, являющимися более опасными грузами. Предприниматели просят рассмотреть возможность разрешения провоза грузов в мягком контейнере через Керченский пролив с учетом соблюдения повышенных мер безопасности", - говорил Титов.

Для окончательного решения Минтранс попросил ФСБ выразить свою позицию по этому вопросу "в возможно короткий срок".