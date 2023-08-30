В Думе предложили создать отечественную сертификацию моторных масел подобно иностранным

По данным газеты "Известия", международные структуры на фоне антироссийских санкций приостановили выдачу одобрений, касающихс качества, на готовые продукты производителей России

МОСКВА, 30 августа. /ТАСС/. Отечественная сертификация моторных масел может быть создана подобно международным API (Американский институт нефти), АСЕА (Ассоциация европейских производителей автомобилей), ILSAC (Международный комитет по стандартизации и апробации моторных масел). С таким предложением к председателю правительства Михаилу Мишустину обратился зампред комитета Госдумы по транспорту Юрий Григорьев, пишут "Известия" со ссылкой на документ от 16 августа.

"Наличие подобной системы позволяет бизнесу произвести, а потребителю подобрать качественный смазочный материал, пригодный для эксплуатации в конкретном агрегате, хотя бы примерно соответствующий требованиям производителя. В условиях отзыва у российских производителей зарубежных допусков и сертификатов создание такой системы становится абсолютной необходимостью", - говорится в соответствующем документе. В кабмине подтвердили получение письма, уточняет газета.

API, ACEA и ILSAC являются международными классификациями качества, разработанными крупными экспертными организациями. Однако на фоне антироссийских санкций выдача одобрений на готовые продукты производителей России этими структурами была приостановлена, добавляют "Известия".

Директор по сертификации продукции Ассоциации по сертификации "Русский регистр" Дмитрий Тютяев подтвердил газете, чтов связи с санкциями иностранные системы сертификации все чаще отказывают российским изготовителям смазочных материалов в услугах по сертификации. Поэтому нужна отечественная система сертификации. Вице-президент Национального автомобильного союза Антон Шапарин отметил, что создание отечественной системы сертификации позволит разделить качественные, современные масла и устаревшие по разным категориям, пишет газета.