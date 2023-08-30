"Роснефть" в первом полугодии увеличила капзатраты на 14%

Они составили 599 млрд рублей

МОСКВА, 30 августа. /ТАСС/. "Роснефть" в первом полугодии нарастила капитальные затраты почти на 14%, до 599 млрд рублей, при этом во втором квартале - на 17,7% по сравнению с первым, до 324 млрд рублей благодаря плановому выполнению работ по разведке и добыче, говорится в сообщении компании.

Свободный денежный поток компании за I полугодие вырос на 21,9% и составил 434 млрд рублей. Компания отмечает, что показатель остается положительным на протяжении двенадцати кварталов подряд.

Показатель EBITDA за I полугодие снизился на 5,1%, до 1,01 трлн рублей. "Лучшая динамика показателя EBITDA по сравнению с выручкой обусловлена увеличением объемов реализации в восточном направлении, повышением прибыльности экспортных операций и контролем над расходами", - говорится в сообщении. Показатель EBITDA за II квартал 2023 года вырос на 8,5%, достигнув 729 млрд рублей. Маржа EBITDA составила 36%.

Соотношение чистый долг/EBITDA на конец I полугодия составило 1,2х (в долларовом выражении).

Как сообщалось, чистая прибыль "Роснефти", приходящаяся на акционеров, по международным стандартам финансовой отчетности по итогам первого полугодия 2023 года составила 652 млрд рублей, выручка компании составила 3,87 трлн рублей. Компания объясняет сокращение выручки на 25% существенным снижением цен на нефть. При этом выручка за II квартал 2023 года увеличилась на 12,1%, достигнув 2,043 трлн рублей.

Как отметил глава компании Игорь Сечин, устойчивость финансовых показателей во многом возможна благодаря контролю над расходами. "Например, во II квартале 2023 года удельные расходы на добычу углеводородов снизились до $2,8 за баррель н. э. С другой стороны, нестабильность налогового окружения включая уже принятые изменения законодательства и новые инициативы, осложняет деятельность компании", - сказал он.