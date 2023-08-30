"Агроэкспорт" допустил увеличение экспорта зерна за счет Ближнего Востока и Африки

Начальник управления отраслевого развития компании Виталий Нагалин отметил, что для этого необходимо обеспечить высокое качество и ценовую конкурентоспособность российской продукции, а также развивать имеющиеся логистические мощности

МОСКВА, 30 августа. /ТАСС/. Россия может увеличить экспорт зерна за счет закрепления на рынках Ближнего Востока и Северной Африки, а также наращивания поставок на рынки Юго-Восточной Азии, сообщил начальник управления отраслевого развития Федерального центра "Агроэкспорт" Виталий Нагалин.

"Несмотря на достигнутые результаты, у нас сохраняется большой потенциал в развитии зернового экспорта. Он может быть реализован за счет закрепления на традиционных для нас рынках Ближнего Востока и Северной Африки и наращивания поставок на рынки Юго-Восточной Азии", - сказал Нагалин на конференции "Меры повышения конкурентоспособности российских экспортеров продукции АПК", организованной Минсельхозом России, Федеральным центром "Агроэкспорт" при поддержке РЭЦ.

Он отметил, что для этого прежде всего необходимо обеспечить высокое качество и ценовую конкурентоспособность российской продукции, а также развивать имеющиеся логистические мощности.

Нагалин также добавил, что за прошедшие пять лет ключевую долю в российском продовольственном экспорте занимали зерновые.

Кроме того, поставки за рубеж продукции пищевой и перерабатывающей промышленности за период 2017-2022 годов увеличились до $5,3 млрд. "Важно продолжить развитие экспорта данной группы продукции, в первую очередь за счет наращивания темпов экспорта кондитерских изделий, напитков, продуктов переработки зерна", - отметил Нагалин.