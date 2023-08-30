В РСТ прогнозируют рост турпотока по России по итогам 2023 года на 10%

Он достигнет 80 млн поездок, сообщил президент Российского союза туриндустрии Илья Уманский

МОСКВА, 30 августа. /ТАСС/. Туристический поток по России по итогам 2023 года может вырасти на 10% по сравнению с прошлым годом - до 80 млн поездок. Об этом сообщил в ходе пресс-конференции в ТАСС президент Российского союза туриндустрии (РСТ) Илья Уманский.

"Мы ожидаем хорошее межсезонье. Видим, что спрос высокий. Мы ожидаем, что совокупно по итогам года мы способны достигнуть 10% роста числа туристических поездок по стране. Напомню, в прошлом году их было 73 млн. Мы ожидаем в этом году достижения 80 млн", - сказал он.

РСТ в этом году фиксирует расширение географии поездок по России и существенный рост интереса к путешествиям в межсезонье. Наиболее популярными регионами в этот период традиционно являются Краснодарский край, Москва, Санкт-Петербург, Московская и Ленинградская области и другие. При этом наибольшим спросом пользуются отели и санатории более высокого уровня, рассказал Уманский.

По его словам, цены на отдых в бархатный сезон выросли на 13% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Но это динамический показатель, который будет скорректирован, объяснил эксперт.