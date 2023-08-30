Цена бензина Аи-95 на бирже шестой день подряд обновляет рекордное значение

Ситуация с ценами на бензин в России

Она составила 73,697 тыс. рублей за тонну

МОСКВА, 30 августа. /ТАСС/. Биржевая стоимость бензина марки "Премиум-95" в европейской части России по итогам торгов выросла на 0,47% и составила 73,697 тыс. рублей за тонну, вновь обновив исторический максимум. Цена на дизтопливо также растет, приближаясь к рекордной. Это следует из данных Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой биржи.

Цена бензина Аи-95 обновила максимум шестой торговый день подряд.

Летнее дизельное топливо подорожало на 2,21%, до 67,167 тыс. рублей за тонну, приблизившись к рекордному значению. Максимальная цена этого топлива составляла 67,848 тыс. рублей за тонну 17 августа. Бензин Аи-92 подорожал на 0,22%, до 63,572 тыс. рублей за тонну.

Цена топлива для реактивных двигателей (авиакеросина) снизилась на 0,17%, до 68,798 тыс. рублей за тонну, топочного мазута - на 2,28%, до 33,858 тыс. рублей за тонну.

Стоимость сжиженных углеводородных газов (СУГ) увеличилась на 0,08% - до 29,136 тыс. рублей за тонну. На Урале и в Сибири, где находятся основные производители СУГ, этот вид топлива подешевел на 0,4%, - до 23,26 тыс. рублей за тонну.