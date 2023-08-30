Некоторые услуги для пассажиров будут временно недоступны 1 сентября

МИНСК, 30 августа. /ТАСС/. Авиакомпания "Белавиа" переходит на российскую систему бронирования авиабилетов "Леонардо", поэтому 1 сентября некоторые услуги для пассажиров будут временно недоступны. Об этом сообщила пресс-служба перевозчика.

"В связи с проведением технических работ по переходу авиакомпании "Белавиа" на российскую систему бронирования авиабилетов "Леонардо" обращаем ваше внимание на изменения в процедурах бронирования и оформления авиабилетов, обслуживания в аэропортах", - говорится в сообщении. С 1 сентября с 20:00 в офисах продаж авиакомпании и агентов, на сайте, а также в мобильном приложении "Белавиа" будут временно недоступны бронирование, покупка, обмен и возврат авиабилетов.

"Белавиа" обратила внимание, что во время перехода на другую систему бронирования все запланированные рейсы будут выполняться по расписанию, а регистрация пассажиров с приобретенными билетами на рейсы идти в аэропортах в штатном режиме. Планируется, что авиакомпания восстановит предоставление услуг 2 сентября.