Эксперт заявил, что турпоток в Россию из Китая, Турции и Индии вырастет к Новому году

Генеральный директор "Тари тур" Марина Левченко отметила, что это возможно в случае решения имеющихся технических проблем с оформлением электронной визы в РФ

МОСКВА, 30 августа. /ТАСС/. Туристический поток в Россию из Китая, Турции и Индии вырастет к Новому году в случае решения имеющихся технических проблем с оформлением электронной визы в РФ. Об этом сообщила в ходе пресс-конференции в ТАСС генеральный директор "Тари тур" Марина Левченко.

"Что касается электронной визы, то, может быть, если все технические проблемы будут решены, то к Новому году увеличится количество въездов в Российскую Федерацию из Китая, Турции и Индии <...> Наш пограничный отряд уже надо готовить к тому, что иностранный туризм в стране будет", - сказала она.

Эксперт отметила, что пока процесс получения электронной визы технически сложен. "Из 11 человек 7 не получают визу: получают отказ, получают документы, возвращенные на уточнение, и так далее, хотя в анкете не видно, что нужно уточнять и добавлять в этих поданных анкетах, также существуют проблемы с оплатой визового сбора", - объяснила она.

Иностранные граждане могут оформить единую электронную визу в Россию с 1 августа. Электронную визу могут получить граждане 55 государств, в том числе европейских. Виза дает право на однократный въезд в Россию с гостевым или деловым визитом, в качестве туриста, а также для участия в различных мероприятиях, сообщали ранее в МИД РФ. Электронная виза является однократной, срок ее действия составляет 60 суток со дня оформления с разрешенным сроком пребывания в России не более 16 суток.