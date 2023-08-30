В Ленобласти производители рыбы направят более 1,5 млрд рублей на расширение бизнеса

Соглашения развивают собственное производство посадочного материала и кормов

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 30 августа. /ТАСС/. Соглашения с комитетом по агропромышленному и рыбохозяйственному комплексу Ленинградской области заключили производители рыбы и рыбной продукции на общую сумму более 1,5 млрд рублей. Документы о выращивании мальков форелевых пород рыб и производстве рыбной продукции подписали на 32-й международной агропромышленной выставке "Агрорусь", сообщает корреспондент ТАСС.

"Производители рыб и рыбной продукции направят более 1,5 млрд рублей на расширение бизнеса в регионе", - называет сумму соглашений пресс-служба администрации области.

Соглашения развивают собственное производство посадочного материала, собственное производство кормов. Так, ООО "Колодезянский Элеватор" заключило договор о сотрудничестве при производстве 9,5 тыс. тонн в год кормов для аквакультуры стоимостью 400 млн рублей. ООО "Свирский мальково-инкубационный центр" подписало документ о строительстве инкубационного центра на 12 млн штук малька в год, стоимость 258 млн рублей, ИП Северьянов К. Д. - о строительстве рыбоводного предприятия полного цикла на 5 млн штук малька в год и цеха по переработке 100 тонн рыбы в год, стоимостью 250 млн рублей.

Договор о разведении осетровых и лососевых видов рыб в установках замкнутого водоснабжения мощностью 250 тонн рыбы в год, а также создании дополнительной производственной площадки мясокомбината по производству 42 тыс. тонн мясопродукции в год, заключило с комитетом ООО "Мясокомбинат Нейма". Стоимость проекта составила 650 млн рублей.

"Надеемся, что такими темпами мы выполним задачу - производить 30 тыс. тонн рыбы в год", - отметил заместитель председателя правительства Ленинградской области - председатель комитета по агропромышленному и рыбохозяйственному комплексу Олег Малащенко.

О выставке

Крупнейшая на Северо-Западе международная агропромышленная выставка "Агрорусь-2023" проходит в конгрессно-выставочном центре "Экспофорум" в Петербурге с 30 августа по 1 сентября. Впервые на выставке свои достижения представят более 10 компаний из Китая.

Уточняется, что всего в выставке примут участие более 250 компаний из 3 стран и 20 регионов России. Масштабную экспозицию представит Ленинградская область, которая включает продукцию сельскохозяйственных предприятий и фермерских хозяйств 17 районов.