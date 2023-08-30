На Украине заявили о конфискации активов бывшего сенатора Калашникова

Речь идет о национализации 100% уставного капитала ООО "Мотордеталь - Конотоп" на территории Сумской области

МОСКВА, 30 августа. /ТАСС/. Служба безопасности Украины (СБУ) сообщила о конфискации в стране активов Сергея Калашникова, который до сентября 2020 года был членом Совфеда.

"По материалам Службы безопасности Украины Высший антикоррупционный суд удовлетворил иск Минюста о взыскании в доход Украины активов, принадлежащих подсанкционному сенатору Совета Федерации Сергею Калашникову, - говорится в сообщении в Telegram-канале СБУ. - Речь идет о национализации 100% уставного капитала ООО "Мотордеталь - Конотоп" на территории Сумской области". В СБУ уточнили, что "это предприятие является одним из крупнейших заводов в Европе, производящем гильзы цилиндров для автомобильных, тепловозных и корабельных двигателей".

По версии СБУ, указанное предприятие якобы поставляло продукцию "для нужд российского военно-промышленного комплекса". Кроме того, СБУ продолжает следствие против Калашникова по статье о финансирование действий, совершенных с целью насильственного изменения конституционного строя или захвата власти, а также изменения границ Украины.

Сергей Калашников был членом Совета Федерации в 2015-2020 годах, в 2011-2015 и 2020-2021 года был депутатом Госдумы. В 2018 году украинские власти включили его в санкционный список.