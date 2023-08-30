В Запорожской и Херсонской областях выполнили программу капремонта дорог на 95%

В госкомпании "Автодор" сообщили, что главной задачей 2023 года стал ремонт автомагистралей, которые входят в состав сухопутного маршрута в Крым

ГЕНИЧЕСК, 30 августа. /ТАСС/. Программа капитального ремонта дорог в Запорожской и Херсонской области осуществлена на 95%. Об этом сообщается в Telegram-канале госкомпании "Автодор".

"В Херсонской и Запорожской областях программа капремонта дорог выполнена на 95%. В сентябре этого года дорожники госкомпании "Автодор" завершат капитальный ремонт более 185 км автомобильных дорог в Запорожской и Херсонской областях, запланированных на 2023 год. Средняя готовность всех объектов - 95%. Уложено более 600 тыс. тонн асфальтобетона", - сказано в опубликованном сообщении.

Главной задачей 2023 года стал ремонт автомагистралей, которые входят в состав сухопутного маршрута в Крым. "Это 119 км в Запорожской области и 66 км в Херсонской", - уточнили в компании.

Помимо этого, дорожники в двух регионах обустраивают более 40 остановочных павильонов, более 13 км барьерного ограждения, порядка 2 км бортового камня и 1,6 тыс. дорожных знаков.