Средства от продажи курорта "Архыз" планируют направить на строительство соцобъектов в КЧР

Также членам комиссии поручили утвердить мастер-план развития курорта и ввести в эксплуатацию незавершенные объекты инфраструктуры

МОСКВА, 30 августа. /ТАСС/. Власти намерены направить средства, полученные от продажи всесезонного курорта "Архыз" в Карачаево-Черкесии (КЧР), на строительство социально значимых объектов в регионе. Об этом в среду сообщается на сайте правительства России по итогам рабочей встречи вице-премьера Александра Новака и главы КЧР Рашида Темрезова.

"В ходе встречи также обсуждались инициативы по распределению средств, полученных от реализации первого пакета акций курорта "Архыз", который был передан частным инвесторам для обеспечения дальнейшего успешного развития кластера. В числе предложений - направление полученных от продажи акций средств на строительство социально значимых объектов и инженерной инфраструктуры республики", - говорится в сообщении.

Вице-премьер также провел заседание межведомственной комиссии по развитию всесезонного курортно-рекреационного комплекса Архыз, по итогам которого поручил ответственным членам комиссии оперативно утвердить мастер-план развития курорта и ввести в эксплуатацию в текущем году незавершенные объекты инфраструктуры, проработать предложения по строительству аэропорта на территории Карачаево-Черкесии и автодороги Архыз - Красная Поляна. Отмечается, что их строительство увеличит транспортную доступность курорта. Также поручено комплексно решить вопрос обеспечения бесперебойного газоснабжения туристического кластера.

О курорте

Курорт "Архыз" ориентирован на активный семейный отдых и включает 27 км трасс с системой искусственного оснежения и восемь канатных дорог. Горнолыжный сезон на курорте длится с декабря по апрель. Всесезонный туристический комплекс в 2022 году посетили около 750 тыс. человек. средний ежегодный темп прироста турпотока за последние три года - более 27%. В марте 2023 года курорт принял своего трехмиллионного туриста.

Весной 2023 года право управления горнолыжным курортом было передано компании "Горные вершины", которая до 2027 года должна создать не менее 30 км трасс и построить сеть канатных дорог, до 2030 - довести количество мест размещения в гостиницах до 8 тыс. и создать не менее 500 посадочных мест в объектах общепита.