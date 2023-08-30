Запасы зерна в российских сельхозорганизациях на 1 августа выросли на 6,9%

По данным Росстата, они составили 24,096 млн тонн

МОСКВА, 30 августа. /ТАСС/. Запасы зерна в российских сельхозорганизациях на 1 августа 2023 года увеличились на 6,9% по сравнению с показателем за аналогичный период 2022 года и составили 24,096 млн тонн, говорится в материалах Росстата.

В том числе запасы пшеницы за отчетный период выросли на 1,1%, до 18,694 млн тонн, запасы кукурузы - на 3,4%, до 787,1 тыс. тонн.

Кроме того, сельхозорганизации в январе - июле текущего года реализовали 30,997 млн тонн зерновых и зернобобовых культур (без кукурузы), что на 60% выше прошлогоднего показателя.

В том числе за семь месяцев 2023 года реализация пшеницы достигла 23,921 млн тонн, что на 66,6% выше показателя годом ранее. Кукурузы было реализовано 4,65 млн тонн, что на 27,2% больше, чем за аналогичный период прошлого года.

При этом в июле 2023 года реализация зерновых и зернобобовых культур в годовом выражении возросла на 63,6%, до 4,91 млн тонн, в том числе пшеницы - на 55,7%, до 3,632 млн тонн. При этом кукурузы продано 486 тыс. тонн, что на 60,5% больше, чем годом ранее.