Volkswagen не исключил перебоев в производстве из-за недавнего наводнения в Словении

По словам представителя концерна, в этой стране из-за удара стихии ограничено производство одного из поставщиков запчастей

БЕРЛИН, 30 августа. /ТАСС/. Германский автопроизводитель Volkswagen в сентябре может столкнуться с проблемами на сборочных линиях из-за наводнения в Словении: в этой стране из-за удара стихии ограничено производство одного из поставщиков запчастей. Об этом агентству DPA заявил представитель концерна.

"До сих пор мы могли обеспечить наличие запчастей благодаря разветвленным цепочкам поставок со всего мира, - сказал он. - Однако мы полагаем, что в сентябре не во все заводы по производству компонентов и автомобилей поступят партии в достаточном объеме, в связи с чем могут быть перебои в производстве".

Представитель Volkswagen не уточнил, о каком словенском производителе идет речь, а также не упомянул, на каких именно заводах не исключены перебои.

Ранее премьер-министр Словении Роберт Голоб сообщил о том, что две трети территории республики пострадали в результате сильного наводнения. По словам политика, были затоплены более 10 тыс. домов, ущерб от удара стихии составляет несколько миллиардов евро.