Минэкономразвития сообщило о росте ВВП России в июле на 0,5%

По данным ведомства, показатель превысил уровень июля 2022 года на 5%

МОСКВА, 30 августа. /ТАСС/. Рост ВВП России в июле ускорился до 0,5% после роста на 0,1% месяцем ранее. Об этом говорится в обзоре о текущей ситуации в российской экономике, подготовленном Минэкономразвития.

"По оценке Минэкономразвития России, в июле 2023 г. рост ВВП с исключением сезонного фактора ускорился до 0,5% после роста на 0,1% месяцем ранее", - отмечается в обзоре.

Показатель в этом месяце вырос по сравнению с июлем 2022 года на 5%.

"В годовом выражении рост ВВП превысил уровень прошлого года на 5,0% (+5,7% в июне), а уровень двухлетней давности на +0,8% (+0,3% в июне). В целом за семь месяцев 2023 года ВВП вырос на 2,1% (1,6% за I полугодие 2023 года)", - сообщается в обзоре.

Согласно прогнозу Минэкономразвития, рост экономики России в 2023 году ожидается на уровне 1,2%. Однако глава Минэкономразвития Максим Решетников заявлял, что прогноз может быть пересмотрен в лучшую сторону и показатель по итогам года превысит 2%. Уточненный прогноз МЭР может представить в ближайшее время.

Рост инвестиционной активности

В Минэкономразвития также обратили внимание на рост инвестиционной активности по итогам II квартала, которая оказалась значительно выше ожиданий и прогнозных оценок.

Как сообщалось, рост в реальном выражении составил 12,6% к уровню II квартала прошлого года, а общий объем инвестиций достиг 7 трлн рублей.

"К уровню двухлетней давности также существенный рост, - сообщила замглавы МЭР Полина Крючкова через пресс-службу ведомства. - Поддержку высокой активности продолжают оказывать бюджетные источники (15,2%). При этом поддержка идет как по линии федерального бюджета за счет реализации крупных инфраструктурных проектов, так и благодаря активизации вложений со стороны регионов".

Важным событием II квартала, по ее словам, стало возвращение к росту инвестиций за счет собственных средств организаций, который составил 18,2%. Крючкова напомнила, что Минэкономразвития по поручению президента еще в конце 2022 года ставило стимулирование частной предпринимательской инициативы в инвестиционной сфере в качестве одной из ключевых целей. Сейчас она реализуется благодаря широкому набору принятых мер поддержки инвестпроектов.

"В отраслевом отношении наибольший вклад в рост инвестиций внесли: машиностроительный комплекс (производство электроники, машин и оборудования, авиастроение и др.), сфера IT и телекоммуникации, транспортно-логистический комплекс, - сказала она. - Кроме того, несмотря на все внешнеэкономические ограничения, высокая инвестиционная активность сохранилась в добывающей промышленности, прежде всего, в нефтегазовом и металлургическом секторах".

Замминистра подчеркнула, что прирост инвестиций отмечается во всех федеральных округах и в подавляющем большинстве регионов.