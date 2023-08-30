Венгрия рассчитывает на южный маршрут поставок газа после остановки транзита через Украину

Как заявили в Будапеште, "Болгария всегда была надежным партнером в деле транзита природного газа"

БУДАПЕШТ, 30 августа. /ТАСС/. Решение Украины прекратить в 2024 году транспортировку по своей территории российского газа в Европу сделает еще более важной роль трубопровода "Турецкий поток" и его ответвлений через Болгарию и Сербию. Об этом заявил министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто по итогам разговора по телефону с президентом Болгарии Руменом Радевым.

"Ожидаемое прекращение транспортировки природного газа через Украину значительно повысит значение болгарско-сербско-венгерского транспортного маршрута", - написал глава МИД на своей странице в Facebook (запрещен в России, принадлежит корпорации Meta, признанной в РФ экстремистской).

Сийярто отметил, что "Болгария всегда была надежным партнером в деле транзита природного газа". "Тема сегодняшнего разговора также заключалась в укреплении нашего энергетического сотрудничества. Поскольку мы планируем закупать все больше природного газа у Азербайджана и Турции, у нас будет возрастать потребность в транзитных перевозках через Болгарию", - пояснил министр. По его словам, Радев заверил, что Венгрия может рассчитывать в этом вопросе на Болгарию.

Правительство Венгрии активно ищет новые источники и маршруты доставки газа из других стран, но его основным поставщиком пока остается Россия. В сентябре 2021 года венгерская компания MVM заключила с "Газпромом" два долгосрочных контракта, которые предусматривали поставки в общей сложности 4,5 млрд куб. м газа в год по трубопроводам, проложенным через Сербию и Австрию в обход Украины. Поскольку после диверсии на газопроводе "Северный поток" его использование было приостановлено, в октябре 2022 года была достигнута договоренность об увеличении поставок российского газа в Венгрию по южному маршруту - по "Турецкому потоку" и его ответвлению через Болгарию и Сербию. В 2022 году по этому пути в страну поступило 4,8 млрд куб. м газа.