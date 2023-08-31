Oman LNG заключила соглашение с Shell о поставках более 800 тыс. тонн СПГ в год

Компания также подписала договор о ежегодных поставках 750 тыс. тонн сжиженного природного газа с OQ Trading, принадлежащей правительству Омана

ДУБАЙ, 31 августа. /ТАСС/. Компания Oman LNG заключила контракт с ближневосточным подразделением Shell, базирующимся в Фуджейре (ОАЭ), на поставки 800 тыс. тонн сжиженного природного газа (СПГ) в год. Об этом сообщается на странице компании в социальной сети X (ранее Twitter).

Oman LNG также подписала соглашение о ежегодных поставках 750 тыс. тонн СПГ с компанией OQ Trading, которая принадлежит правительству Омана и осуществляет торговые операции с сырьевыми товарами в Дубае. Соглашения предполагают, что Oman LNG начнет поставлять СПГ для Shell и OQ Trading с 2025 и 2026 года соответственно.

Oman LNG 14 авгутса объявила о подписании контракта с немецкой Securing Energy for Europe. В соответствии с соглашением оманская компания будет с 2026 года поставлять в Германию около 400 тыс. тонн СПГ в течение четырех лет.

Оман входит в десятку крупнейших в мире поставщиков СПГ. В последние годы султанат сосредоточился на создании дополнительных производственных мощностей для удовлетворения спроса на природный газ в странах Европы и Азиатско-Тихоокеанского региона.