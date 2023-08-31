Юрист напомнил, что родители учеников могут не платить за ремонт и прочие нужды школы

МОСКВА, 31 августа. /ТАСС/. Родители учеников дошкольного, основного общего и средне-профессионального образований в государственных или муниципальных учреждениях в России должны помнить о бесплатном обучении детей и о расходах, которые можно исключить из семейного бюджета. Как рассказал ТАСС в преддверии нового учебного года адвокат Сергей Жорин.

"Еще до начала учебного года с родителей начинают собирать на рабочие тетради, подарки, цветы и ремонт класса. А потом на текущие нужды, охрану, питание, секции, олимпиады и праздники. Право на бесплатное дошкольное, основное общее и среднее профессиональное образование в государственных или муниципальных образовательных учреждениях и на предприятиях гарантируется статья 43 Конституции РФ. Родители вправе вообще ничего не платить", - сказал собеседник агентства.

Юрист привел перечень расходов, которые можно исключить из семейного бюджета или серьезно сократить. Туда вошли питание учеников, охрана, рабочие тетради, школьная форма, участие в олимпиадах, а также денежные средства, которые родительский комитет собирает на нужды класса.

Жорин напомнил, что с 2020 года все ученики до четвертого класса питаются бесплатно, с полноценным горячим блюдом и напитком, а участие детей в различных конкурсах или олимпиадах может быть только на добровольной основе. "В зависимости от смены это может быть завтрак или обед, но питание в любом случае обеспечивается за счет бюджета, даже если нет льгот. Кроме того, в течение года детям могут предлагать участие в разных конкурсах, где необходимо, подчеркиваю, добровольно внести небольшую сумму. Также на добровольной основе родители могут договориться, что в классе поставят кулер с питьевой водой, все скинутся на бумагу для принтера и будут покупать одинаковые тетради для контрольных работ", - рассказал юрист.

По его словам, родителей могут просто попросить сдать деньги на нужды класса, но никаких обязательных платежей при этом не должно быть. Если семья согласна, то все денежные операции должны проходить через специальный счет школы, от которой можно требовать отчет о расходах, добавил юрист. Согласно российскому законодательству, обеспечивать безопасность детей в учебных заведениях должна школа, и родители также не обязаны сдавать деньги на установку турникетов и услуги охранников. "Если школа решила, что будет работать охранник, то это ее проблемы. Она сама и должна за это платить бюджетными деньгами, а не родители", - подчеркнул Жорин.