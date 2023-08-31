На АЭС "Аккую" в Турции планируют начать пусконаладочные работы до конца 2023 года

Заместитель директора компании "Аккую нуклеар" Дмитрий Романец сообщил, что на четвертом блоке АЭС завершили бетонирование плиты фундамента

СТАМБУЛ, 31 августа. /ТАСС/. Пусконаладочные работы на строящейся в Турции АЭС "Аккую" планируется начать до конца 2023 года. Об этом сообщил заместитель директора компании "Аккую нуклеар" Дмитрий Романец.

"Мы приближаемся к завершению строительных работ на первом энергоблоке, до конца года планируем приступить к этапу пусконаладочных работ. В текущем году мы также начнем монтаж основного оборудования на втором энергоблоке (парогенераторы, циркуляционные насосы, другое оборудование - прим. ТАСС). Тем самым мы сможем приступить к сварке главного циркуляционного трубопровода, который формирует первый контур энергоблока. Кроме того, планируем установить системы защиты, компенсатор давления и несколько уровней защиты. На третьем энергоблоке мы продолжаем возведение стен реактора, периметра защиты", - сказал газете Hürriyet Романец.

По его словам, на четвертом блоке АЭС завершено бетонирование плиты фундамента.

"Аккую" - первая атомная электростанция, строящаяся в Турции. Проект реализуется на основании межправительственного соглашения о сотрудничестве, заключенного с РФ 12 мая 2010 года.

Станция будет состоять из четырех энергоблоков с реакторами российского дизайна ВВЭР поколения "3+". Мощность каждого энергоблока составит 1 200 МВт. После ввода в эксплуатацию и вывода на полную мощность станция будет вырабатывать около 35 млрд киловатт-часов в год. Проект полностью финансируется российской стороной. По информации министра энергетики и природных ресурсов республики Алпарслана Байрактара, производство электроэнергии на первом энергоблоке станции начнется 29 октября 2024 года, остальные реакторы будут вводиться в эксплуатацию с интервалом в год.