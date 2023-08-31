Более 40 рейсов перенаправили из-за ограничений в московских аэропортах

В ближайшее время пассажиров этих рейсов доставят в аэропорты назначения, сообщили в Росавиации

МОСКВА, 31 августа. /ТАСС/. Более 40 самолетов были перенаправлены на запасные аэродромы из-за ограничения использования воздушного пространства в Москве. Об этом журналистам сообщили в пресс-службе Росавиации

"Из-за ограничения использования воздушного пространства на запасные аэропорты ушло 45 воздушных судов. В качестве запасных были использованы аэропорты Шереметьево, Санкт-Петербург, Самара, Казань, Ярославль и Нижний Новгород. В ближайшее время пассажиры данных рейсов будут доставлены в аэропорты назначения", - отметили в пресс-службе.

С 09:00 мск 31 августа 2023 года аэропорты Москвы и аэропорт Жуковский работают в штатном режиме, режим ограничения полетов снят, добавили в Росавиации. Он был введен для обеспечения безопасности полетов гражданских воздушных судов.

Ранее в четверг мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что силы ПВО уничтожили в Воскресенском районе беспилотник, летевший по направлению к Москве.