Эксперты заявили о снижении спроса на черную икру в России, кроме Москвы

В Московском регионе средний чек в первом полугодии составил 8 194 рублей. Это на 8% выше уровня прошлого года и на 31% выше уровня 2021 года

МОСКВА, 31 августа. /ТАСС/. Средний чек покупки черной икры в России в январе - июне 2023 года вырос по сравнению с прошлым годом, а количество покупок по стране снизилось - кроме Москвы и Московской области, свидетельствуют данные аналитического ресурса "Чек индекс".

Аналитический ресурс "Чек индекс" компании "Платформа ОФД" (крупнейший оператор фискальных данных страны, ежедневно обрабатывает по 55-57 млн кассовых чеков с более 1,1 млн онлайн-касс в России) проанализировал средний чек и динамику спроса на черную икру в России. Для анализа использовалась агрегированная обезличенная информация о продажах из сетевой и несетевой торговли, онлайн- и офлайн-каналах.

По данным ресурса, число покупок натуральной черной икры в первом полугодии 2023 года в России было на 5% ниже уровня прошлого года и на 7% ниже уровня 2021 года. Средний чек покупки черной икры (без учета граммовой спецификации) составил 2 370 рублей, что на 7% выше уровня 2022 года и на 13% выше уровня 2021 года.

Однако в Московском регионе (Москва и Московская область) ситуация несколько иная: средний чек в первом полугодии составил 8 194 рублей (на 8% выше уровня прошлого года и на 31% выше уровня 2021 года), а число покупок выросло на 11% по сравнению с 2022 годом и на 15% по сравнению с 2021 годом.

Растет спрос на имитированную черную икру

Одновременно в России вырос спрос на имитированную черную икру - сделанную из желатина, рыбьего жира, водорослей. Так, число покупок такой продукции в первом полугодии увеличилось на 8% по сравнению с прошлым годом и на 17% относительно 2021 года, а в Московском регионе - на 14% выше уровня 2022 года и на 28% выше уровня 2021 года.

Эксперты "Чек индекса" отметили, что имитированную черную икру чаще покупают в объеме 100-200 граммов. "В целом натуральную черную икру больше приобретают в специализированных магазинах, в несетевой рознице, а имитированную - в сетевой торговле. Похожая картина наблюдается и в отношении красной икры", - добавили в "Платформе ОФД".

Ранее о росте спроса на черную икру в Москве на фоне снижения покупок в России сообщил РБК.