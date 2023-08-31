"Газпром нефть" и Пермский край создали предприятие по строительству дорог в регионе

Новое предприятие, получившее название "Газпромнефть дорожное строительство Прикамье", обеспечит полный цикл работ на проектах федерального и регионального значения

МОСКВА, 31 августа. /ТАСС/. "Газпромнефть - дорожное строительство", которое входит в структуру "Газпром нефти", и правительство Пермского края создали совместное предприятие для строительства дорог в регионе, сообщила нефтяная компания.

Новое предприятие, получившее название "Газпромнефть дорожное строительство Прикамье", обеспечит полный цикл работ на проектах федерального и регионального значения. Оно будет управлять асфальтобетонным заводом производственной мощностью 200 тыс. тонн в год и парком современной спецтехники. Для строительства и обслуживания транспортной инфраструктуры будут использованы высокотехнологичные битумные материалы и собственные запатентованные технологии "Газпром нефти".

"Запуск предприятия станет новым шагом в тиражировании инноваций для всей транспортной отрасли региона. При реализации проектов мы будем использовать собственные технологии, а основными компонентами при устройстве покрытий станут высокотехнологичные вяжущие производства битумных заводов "Газпром нефти". В перспективе мы сможем строить до 1,4 млн кубометров высококачественных покрытий автомобильных дорог в год", - отметил генеральный директор "Газпромнефть - дорожное строительство" Михаил Поздняков.

Губернатор Пермского края Дмитрий Махонин заметил, что регион уделяет пристальное внимание развитию транспортного комплекса, безопасности движения, в том числе за счет применения современных технологий и материалов. Это позволило субъекту войти в топ-10 регионов по выполнению объемов дорожных работ.

Сотрудничество "Газпром нефти" и правительства региона началось в 2021 году. На объектах Пермского края ежегодно применяется около 50 тыс. тонн битумных вяжущих компании.

"Газпромнефть - дорожное строительство" - специализированное предприятие "Газпром нефти" для строительства межпромысловых дорог на месторождениях, дорог регионального и муниципального значения с применением собственных передовых технологий. Компания выполняет полный цикл дорожно-строительных работ и располагает собственным парком специализированной техники для устройства насыпей, строительства оснований и покрытий дорожного полотна, а также производства дорожно-строительных материалов.