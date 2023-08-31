"Трансмашхолдинг" в 2024 году начнет поставлять для метро Москвы поезда с новым дизайном

Основными цветами нового поезда станут белый, синий и красный

МОСКВА, 31 августа. /ТАСС/. Поставки Московскому метрополитену поездов метро с новым экстерьером начнутся со следующего года, сообщили в пресс-службе "Трансмашхолдинга" (ТМХ).

"АО "Трансмашхолдинг" (ТМХ) завершило работу над дизайном экстерьера будущего поезда метро, который будет поставляться в Московский метрополитен начиная со следующего года", - рассказали в компании.

Дизайн экстерьера будущего поезда метро создавался специально для Московского метрополитена совместно Национальным центром промышленного дизайна и инноваций 2050.ЛАБ и департаментом транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города Москвы.

"Новым дизайнерским решением является объединение линий с маршрутным экраном, которое является отсылкой к современной графической концепции Московского метрополитена (линия рассекается символом и названием станции)", - отметили в ТМХ.

Световые блок-фары интегрированы в вертикальные стойки поезда и являются продолжением световой арки силуэтного света. Основными цветами нового поезда метро станут белый, синий и красный.