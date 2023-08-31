В Москве компания разработала автоматизированную систему контроля электроэнергии для АЗС

Устройство позволяет оптимизировать расходы и сократить стоимость электроэнергии, так как все данные автоматически передаются на специальную платформу

МОСКВА, 31 августа. /ТАСС/. Московский производитель автоматизированных систем коммерческого учета энергоресурсов разработал для одной из крупнейших сетей автозаправочных станций (АЗС) систему, которая позволяет оптимизировать расход энергии, выявить и предотвратить причины перерасхода. Об этом сообщили в пресс-службе столичного департамента инвестиционной и промышленной политики.

"Столичная компания "Связь инжиниринг М" разработала дистанционную автоматизированную систему коммерческого учета электроэнергии для сети автозаправочных станций. Устройство позволяет оптимизировать расходы и сократить стоимость электроэнергии, так как все данные автоматически передаются на специальную платформу. Система также помогает выявить причины перерасхода электроэнергии на отдельных станциях, например, когда сотрудники забывают выключить кондиционер или освещение днем. Для этого устанавливается верхний и нижний порог потребления. Если они будут нарушены, система об этом оповестит", - сказал руководитель департамента Владислав Овчинский.

Отмечается, что заказчиком выступила одна из крупнейших сетей автозаправочных станций - Teboil. Сегодня столичная разработка установлена на более 160 АЗС компании по всей стране.

"Заказчику было важно создать централизованную передачу показаний по принципу одного окна, имея возможность проверять счета, сократить время на процесс передачи данных, исключая ошибки, связанные с человеческим фактором. Например, если сотрудники забывали передать показания, то энергосбытовая компания для выставления счета учитывала показания либо предыдущего года того же месяца, либо предыдущего месяца этого года. А если они на третий месяц не получали показания, расчет производился по максимальной мощности. В этой ситуации потребитель платит в разы больше, чем фактически расходует", - пояснил менеджер проекта Андрей Ахтырский.