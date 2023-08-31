Кабмин предложил упростить строительство портовых терминалов для удобрений

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин отметил, что ежегодно необходимо обеспечивать перевозку по морю около 6 млн тонн минеральных удобрений

МОСКВА, 31 августа. /ТАСС/. Правительство России подготовило поправки в Водный кодекс РФ, которые упростят строительство портовых терминалов для удобрений. Об этом заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин на заседании правительства.

Как отметил глава кабмина, ежегодно необходимо обеспечивать перевозку по морю около 6 млн тонн минеральных удобрений. Мишустин напомнил, что с введением санкций России перекрыли доступ к портовой инфраструктуре за рубежом, "что крайне затрудняет транспортную логистику".

"Правительство подготовило поправки в Водный кодекс, которые снимают ограничения на строительство соответствующих специализированных терминалов в непосредственной близости от береговой линии", - сказал председатель правительства.

Как отметил Мишустин, такой подход "в полной мере отвечает общемировой практике". "И важно, чтобы проектная документация новых хранилищ проходила в том числе обязательную экологическую экспертизу", - подчеркнул председатель правительства.