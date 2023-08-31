На Урале завершили строительство корпуса для производителя самолетов "Байкал" и "Ладога"

По словам замгубернатора Свердловской области Дмитрия Ионина, в результате реализации проекта будет создано более 1,2 тыс. рабочих мест, общие бюджетные эффекты от проекта составят более 50 млрд рублей

ЕКАТЕРИНБУРГ, 31 августа. /ТАСС/. Строительство производственного корпуса для Уральского завода гражданской авиации (УЗГА) завершили в особой экономической зоне "Титановая долина" в Свердловской области. Площадь корпуса составила 6,5 тыс. кв. м, в нем будут собирать самолеты ЛМС-901 "Байкал" и ТВРС-44 "Ладога", сообщили журналистам в департаменте информационной политики региона.

"Универсальный производственный корпус для Уральского завода гражданской авиации <…> передан в аренду резиденту. В универсальном производственном корпусе площадью 6,5 тыс. кв. м будут непосредственно собирать узлы самолетов и сами самолеты - ЛМС-901 "Байкал" и ТВРС-44 "Ладога", - отметили в департаменте, добавив, что в ближайшие дни УЗГА начнет завоз и установку оборудования.

По словам замгубернатора Свердловской области Дмитрия Ионина, в результате реализации проекта будет создано более 1,2 тыс. рабочих мест, общие бюджетные эффекты от проекта составят более 50 млрд рублей.

Корпус расположен на площадке "Титановой долины" "Уктус". Сейчас сданы три из четырех запланированных объектов УЗГА: введены в эксплуатацию здание инженерно-технических служб площадью 1,4 тыс. кв. м, ангар для наземного испытания и обслуживания авиатехники на 1,9 тыс. кв. м. В конце 2024 года ожидается ввод в эксплуатацию многофункционального производственного корпуса площадью более 10,4 тыс. кв. м, добавили в департаменте.

О самолетах "Байкал" и "Ладога"

Первый полет девятиместного легкого многоцелевого самолета "Байкал" с мотором General Electric H80-100 прошел в январе 2022 года в Свердловской области. Крейсерская скорость самолета - до 300 км/ч, максимальная дальность полета - 3 тыс. км (с полезной нагрузкой 2 т - 1,5 тыс. км).

Опытно-конструкторские работы по ТВРС-44 "Ладога" начались в 2021 году. К концу 2022 года был утвержден облик воздушного судна и завершен этап выпуска рабочей конструкторской документации. Осуществляется постройка опытных образцов самолета для проведения летных испытаний и испытаний на прочность, а также построен полноразмерный макет самолета.

Об УЗГА

Уральский завод гражданской авиации - авиапромышленное предприятие, специализируется на разработке, производстве, испытаниях, ремонте и обслуживании авиационной техники, узлов и агрегатов.