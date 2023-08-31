"Газпром" сообщил о снижении потребления газа в Европе за восемь месяцев на 26 млрд куб. м

При этом импорт газа Китаем этот же период увеличился, отметил глава компании Алексей Миллер

МОСКВА, 31 августа. /ТАСС/. Потребление газа в Европе за восемь месяцев 2023 года снизилось на 26 млрд куб. м, заявил глава "Газпрома" Алексей Миллер в ходе совещания, посвященного Дню работников нефтяной и газовой промышленности.

"Как вы знаете, важным индикатором состояния экономики является потребление энергоресурсов. И мы видим, что, например, в Европе потребление газа падает второй год подряд. В 2022 году оно сократилось на 56 млрд куб. м газа. А за восемь месяцев этого года, по отношению к аналогичному периоду 2022 года, - на 26 млрд куб. м. О причинах кризиса в Европе мы с вами говорили неоднократно", - сказал он.

При этом импорт газа Китаем за восемь месяцев этого года увеличился.

Ранее в отчете Форума стран экспортеров газа говорилось, что в целом общее потребление газа в ЕС в январе - июле сократилось на 11% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составило 197 млрд куб. м.