31 августа, 12:31,
обновлено 31 августа, 13:15

"Газпром" гарантировал выполнение контрактов перед потребителями на востоке и в Китае

По словам главы холдинга Алексея Миллера, за восемь месяцев 2023 года обеспечено более половины прироста импортных поставок на китайский рынок

МОСКВА, 31 августа. /ТАСС/. "Газпром" полностью гарантирует выполнение контрактных обязательств как перед потребителями на востоке РФ, так и по поставкам газа на экспорт в Китай, заявил глава холдинга Алексей Миллер в ходе совещания, посвященного Дню работников нефтяной и газовой промышленности.

"Уникальный инфраструктурный комплекс, который "Газпром" создал на востоке России, позволяет нам развивать газификацию восточных регионов. И, в конечном итоге, мы с вами поставили задачу, как нас ориентировало руководство государства, в дальнейшем соединить газотранспортную систему Восточной Сибири, Дальнего Востока с Единой системой газоснабжения России. И, конечно же, мы полностью гарантируем выполнение наших контрактных обязательств как перед нашими потребителями на востоке страны, так и по поставкам газа на экспорт в Китай", - сказал он.

В частности, за восемь месяцев 2023 года "Газпром" обеспечил более половины прироста этих импортных поставок на китайский рынок.

"Отмечу также, что на главном направлении наших поставок - "Силе Сибири" - мы планомерно повышаем суточную производительность. Но самое главное - мы создаем новые газотранспортные маршруты. В частности, это "дальневосточный" маршрут, по которому мы в прошлом году подписали контракт на поставку и подписали соглашение", - отметил Миллер.

Таким образом, "Газпром" увеличит поставки газа на китайский рынок и считает китайский рынок чрезвычайно конкурентоспособным для своего газа, подчеркнул он. 

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РоссияМиллер, Алексей Борисович
© Информационное агентство ТАСС
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