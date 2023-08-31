Международные резервы России за неделю выросли на $1 млрд

Они составили $580,5 млрд

МОСКВА, 31 августа. /ТАСС/. Международные резервы РФ на 25 августа 2023 года составили $580,5 млрд, увеличившись за неделю на $1 млрд, говорится в материалах Банка России.

"Объем международных резервов по состоянию на 25 августа составил $580,5 млрд, увеличившись за неделю на $1 млрд, или на 0,2%, преимущественно вследствие повышения цен на золото", - отмечается в сообщении регулятора.

По данным на 18 августа, объем резервов составлял $579,5 млрд.

Международные резервы, представляющие собой высоколиквидные иностранные активы, имеющиеся в распоряжении Банка России и правительства РФ, состоят из средств в иностранной валюте, специальных прав заимствования, резервной позиции в МВФ и монетарного золота.

Западные страны после начала РФ спецоперации на Украине ввели санкции против Банка России. Помимо заморозки золотовалютных резервов РФ, под запретом оказались все операции, связанные с управлением резервами и активами ЦБ, а также операции с любым юридическим лицом, организацией или органом, действующим от имени или по поручению регулятора.