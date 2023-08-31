Эксперт заявил, что отечественные компании производят более половины учебного оборудования

Это далеко не окончательный потенциал, такие возможности будут возрастать, отметила генеральный директор АО "Просвещение" Наталья Третьяк

МОСКВА, 31 августа. /ТАСС/. Более половины учебного оборудования в России производится отечественными производителями, эту долю можно наращивать. Об этом рассказала генеральный директор АО "Просвещение" Наталья Третьяк.

"Мы анализировали рынок, уже сейчас, за достаточно короткий период времени, я вижу, как активно среагировала промышленность на запрос образовательной системы, уже более половины предложения на рынке учебного оборудования, это предложение наших отечественных производителей. Это далеко не окончательный потенциал, такие возможности будут возрастать", - сказала она на пленарной сессии "Учпром - суверенная промышленность для образования", которая проходит в ТАСС.

При этом она отметила, что задачи добиться 100% импортозамещения в этой отрасли не стоит.

Третьяк также обратила внимание, что сейчас на рынке учебного оборудования появляется много контрафакта, и по разным оценкам его объем составляет около 800 млн рублей в год. "И, конечно, мы должны подумать о том, что стоило бы ввести в отношении ряда товаров, которыми пользуются наши дети, вопросы цифровой маркировки", - сказала она.

Ранее эксперимент по маркировке отдельных видов товаров для детей в период с 1 декабря 2023 года по 1 декабря 2024 года предложил Минпромторг.

В свою очередь председатель комитета Совета Федерации по науке, образованию и культуре Лилия Гумерова считает необходимым совместно с Минпросвещения и Минпромторгом России доводить до производителей результаты мониторинга потребностей в средствах обучения и воспитания в детских садах, школах и учреждениях среднего профессионального образования. "Каждый руководитель учреждения должен понимать, какое оборудование должно быть, каким соответствовать критериям и ориентироваться на эти параметры", - считает Гумерова.