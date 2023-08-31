Эксперт указал на риски роста цен на новостройки в России в 2024 году

По словам руководителя портала ЕРЗ.РФ Кирилла Холопика, в России рекордно выросла доля непроданных площадей в новостройках, а темпы ввода новых проектов при этом составили минус 50% от уровня 2022 года

МОСКВА, 31 августа. /ТАСС/. Цены на жилье в России могут вырасти в 2024 году довольно существенно из-за возможного дефицита предложения новостроек. Такое мнение выразил руководитель портала ЕРЗ.РФ Кирилл Холопик в ходе расширенного заседания комиссии Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП) по жилищной политике.

"Может продолжиться рост цен довольно существенный, именно вызванный дефицитом предложения. Остатки 2022-2023 годов будут в следующем году распроданы", - сказал он на заседании комиссии РСПП "Тренды спроса, предложения, цен на рынке новостроек".

По его словам, в России рекордно выросла доля непроданных площадей в новостройках. "Поставлен рекорд - 44% на июль 2023 года. Проданная площадь составила 30%, это тоже рекордно низкий показатель в целом по Российской Федерации", - отметил Холопик. Однако при этом темпы ввода новых проектов составили минус 50% от уровня прошлого года. "Начиная с августа 2022 года минус 50% практически каждый месяц идет. Это означает, что скорее всего в 2024 году мы увидим серьезный спад темпов вывода новых проектов", - рассказал он.

В этих условиях, по мнению эксперта, снижения цен на рынке недвижимости ждать не приходится. По его словам, при нынешних условиях финансирования девелоперских проектов банки просто не пропускают проекты с нулевой или низкой маржинальностью. Некоторую роль играют и цены на стройматериалы, так как качество современного жилья на порядок выше, поэтому его себестоимость также растет.

Одновременно, по данным портала ЕРЗ.РФ, на темпы ввода новых девелоперских проектов негативно повлияет низкая платежеспособность потенциальных покупателей. "Согласно нашим данным, средняя зарплата населения растет, но при этом средний платеж по ипотеке по новостройкам давно остается на уровне около 30 тыс. рублей", - отметил Холопик. По его словам, соотношение доходов населения и среднего платежа по ипотеке все это время в России держалось примерно на уровне 70%. Но в последнее время пошел спад, и сейчас этот коэффициент составляет 66%. То есть произошло снижение доступности жилья для населения, которое вынуждено тратить свои доходы на другие необходимые нужды и платежи. Аналитики портала ЕРЗ.РФ пришли к выводу, что средний срок ипотечного кредитования также достиг пика в 26 лет и продолжает держаться на этом уровне. "Мы видим, что он отскочил от пика и держится сейчас на уровне примерно 25 лет 7 месяцев", - рассказал руководитель портала.