Эксперт назвал разработку девонских горючих сланцев возможным прорывом для "Татнефти"

По мнению председателя совета Союза нефтегазопромышленников Юрия Шафраника, будущее компании зависит от достижения успеха в этом деле

КАЗАНЬ, 31 августа. /ТАСС/. Разработка девонских горючих сланцев может стать прорывом для компании "Татнефть". Такое мнение высказал председатель совета Союза нефтегазопромышленников Юрий Шафраник на пленарном заседании Татарстанского нефтегазохимического форума.

"На территории Татарстана девон, доманик (сорт горючего сланца - прим. ТАСС), как бы я сказал, <...> более перспективен, чем Пермский бассейн в США и сланцевый бажен в Тюмени. Здесь он более предпочтителен, выгоден. Это супервызов, он по плечу "Татнефти", но это другое мышление, другой подход. Эту тему разбирать надо отдельно, я бы даже сказал, выделяя, возможно, из "Татнефти" отдельные подразделения. Уверен, что это может быть колоссальным прорывом в будущее. И, более того, будущее "Татнефти" <...> на десятилетия вперед зависит от того, сможем ли мы достичь успеха на девонских горючих сланцах", - сказал Шафраник.

Шафраник также порекомендовал "Татнефти" сосредоточиться на развитии кооперации и интеграции. "Не ставить задачу перерабатывать все и вся. Вы достигли и в глубине, и в том, что добытая нефть перерабатывается на территории республики - максимума. Дальше можно шлифовать <...>. Конечно, нужны тоже альянсы <...> с теми, кто обладает легкой нефтью, потому что за короткое время "Татнефти" не добыть столько легкой нефти", - отметил эксперт.