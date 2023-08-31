Проект двухпутного ж/д моста через Енисей обсудят в ходе III этапа Восточного полигона

Всего на реализацию третьего этапа модернизации Восточного полигона планируют направить более 600 млрд рублей

МОСКВА, 31 августа. /ТАСС/. Вопрос о создании второго железнодорожного пути мостового перехода через реку Енисей в Красноярске будет обсуждаться в рамках развития третьего этапа расширения Восточного полигона. Об этом сообщил глава Минтранса РФ Виталий Савельев на совещании с президентом РФ по вопросам развития Красноярского края.

"Что касается мостового перехода на Енисее на участке Красноярск-Восточный и Красноярск-Северный - это длина 602 м. Опоры мостового перехода спроектированы и построены для двухполосного железнодорожного движения. <...> Мы это все будем обсуждать в рамках развития третьей очереди Восточного полигона", - сказал он.

Ранее замглавы Минтранса России Валентин Иванов заявлял, что на реализацию третьего этапа расширения Восточного полигона планируется выделить около 218 млрд рублей из Фонда национального благосостояния. Всего на реализацию третьего этапа модернизации Восточного полигона планируется направить более 600 млрд рублей.