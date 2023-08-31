Кабмин утвердил список разрешенных для строительства в нацпарках объектов

В перечень, в частности, включили здания гостиниц, отелей, домов отдыха, лагерей, модульные некапитальные средства размещения

МОСКВА, 31 августа. /ТАСС/. Правительство РФ утвердило перечень объектов, разрешенных для строительства на территориях национальных парков при осуществлении рекреационной деятельности. Соответствующее распоряжение, подписанное премьер-министром России Михаилом Мишустиным, опубликовано на официальном портале правовой информации.

"Утвердить прилагаемый перечень объектов капитального строительства, строительство, реконструкция, капитальный ремонт, ввод в эксплуатацию, вывод из эксплуатации и снос которых допускаются при осуществлении рекреационной деятельности в национальных парках, а также некапитальных строений, сооружений (в том числе нестационарных торговых объектов), элементов благоустройства, объектов сопутствующей инфраструктуры, возведение, эксплуатация и демонтаж которых допускаются при осуществлении рекреационной деятельности в национальных парках", - отмечается в документе.

В перечень объектов включены здания гостиниц, отелей, домов отдыха, лагерей, баз отдыха, модульные некапитальные средства размещения (глэмпинги, кемпинги); здания информационных центров (визит-центров), музеев; объекты, предназначенные для санаторно-курортного лечения, медицинской реабилитации. При этом количество надземных этажей указанных объектов должно быть не более трех, а высота - не более 15 м.

В список также вошли сооружения, предназначенные для обеспечения безопасности и облегчения передвижения людей по сложному рельефу местности, а также через водные, ледовые и снежные преграды (подвесные мосты, бугельные подъемники, канатные дороги, переправы); элементы благоустройства территории, включающие в себя малые архитектурные формы (арки, беседки, ротонды, перголы, трельяжи, навесы, пандусы, парапеты, лестницы, пешеходные мостики, приствольные решетки, настилы, ограды и ограждения, скамейки, монументальная и парковая скульптура, урны, информационные щиты и стенды, архитектурно-ландшафтные объекты).

Кроме того, в перечне указаны душевые, туалеты, теневые навесы, аэрарии, солярии, раздевалки, питьевые фонтанчики; площадки для игр, отдыха, занятий спортом, для установки контейнеров для сбора мусора; нестационарные торговые объекты (киоски, павильоны, палатки, лотки и другие объекты, специально оборудованные и используемые для осуществления деятельности по продаже товаров, выполнения работ, оказания услуг при осуществлении рекреационной деятельности); объекты питания; пирсы, причалы, лодочные станции; сооружения, предназначенные для обеспечения безопасности людей на водных объектах, сооружения водно-спасательных станций и постов в береговой и прибрежной защитных полосах водных объектов; медицинские пункты первой помощи; демонстрационные вольеры, обустроенные экологические тропы, смотровые площадки, наблюдательные вышки, укрытия для наблюдения за животными. Также в списке объекты (в том числе линейные) транспортной и инженерной инфраструктуры, обеспечивающие функционирование объектов из перечня.

Распоряжение вступает в силу с 1 сентября 2023 года.

Правила развития туризма в заповедниках и нацпарках

С 1 сентября в России вступит в силу закон, направленный на развитие рекреационной деятельности и туризма на особо охраняемых природных территориях (ООПТ). Закон устанавливает особенности осуществления туризма в заповедниках, обеспечивающие сохранение природных комплексов и объектов, объектов растительного и животного мира, их генетического фонда, минимизацию негативного воздействия на окружающую среду при осуществлении туризма, ограничение максимального количества туристов, которые могут посетить ООПТ без нанесения им ущерба, установление режима особой охраны, осуществление туризма на специально оборудованных для этого местах и маршрутах.

Согласно закону, в национальных парках предусматривается осуществление рекреационной деятельности, связанной с оказанием услуг в сфере туризма, физической культуры и спорта, организации отдыха и укрепления здоровья граждан. Не допускается строительство здесь жилых домов. Рекреационная деятельность на территории национального парка должна осуществляться на основании соглашения на срок до 49 лет между уполномоченным органом власти и юридическими лицами или индивидуальными предпринимателями, победителями торгов.