Первая поставка газа по трубопроводу "Волхов-Мурманск" в Заполярье планируется в 2030 году

Как сообщила замгубернатора Мурманской области Ольга Кузнецова, в регионе также построят два комплекса по сжижению природного газа и15 газораспределительных станций, газопроводов и отводов

МУРМАНСК, 31 августа. /ТАСС/. Первая поставка природного газа в Мурманскую область по будущему газопроводу "Волхов-Мурманск", который находится на стадии проектирования, запланирована на 2030 год. Об этом сообщила заместитель губернатора региона Ольга Кузнецова на заседании областного правительства.

"Ведутся работы по проектированию газопровода протяженностью 843 км, 455 км из которых будут построены на территории Мурманской области. <...> Первая поставка газа в Мурманскую область в соответствии с утвержденной дорожной картой запланирована на 2030 год", - сказала Кузнецова.

Она добавила, что в рамках газопровода "Волхов-Мурманск" на территории Мурманской области будут построены два комплекса по сжижению природного газа, а также 15 газораспределительных станций (ГРС), газопроводов и отводов. "Одна из ГРС будет построена в Мончегорске для обеспечения технологических нужд Кольской ГМК, для этого были внесены изменения в трассировку", - сказала Кузнецова.

Мурманская область, за исключением нескольких муниципалитетов, в настоящее время использует для отопления мазут, газификация в регионе отсутствует. Стоимость строительства газопровода в регион оценивается более чем в 300 млрд рублей. Между Волховом и Мурманском запланирован к строительству магистральный газопровод протяженностью более 800 км, большая часть которого пройдет по Мурманской области, и часть - по Республике Карелия.

В июне 2022 года президент Владимир Путин на рабочей встрече с губернатором Андреем Чибисом поддержал проект газификации Заполярья и отметил, что Мурманской области необходимо уйти от мазутной зависимости. Глава "Газпрома" Алексей Миллер и Андрей Чибис в рамках Петербургского международного экономического форума в 2023 году подписали соглашение о намерениях по газоснабжению и газификации Мурманской области.