В РСТ заявили, что безвизовый групповой туробмен между РФ и Ираном фактически не начался

Вице-президент Российского союза туриндустрии Дмитрий Горин пояснил, что обычно при запуске новых правил въезда закладывается минимум шесть месяцев для адаптации к ним рынка и туристов

МОСКВА, 1 сентября. /ТАСС/. Механизм безвизовых групповых турпоездок между Россией и Ираном пока не отработан, туристы продолжают путешествовать по визам. Об этом сообщил журналистам вице-президент Российского союза туриндустрии Дмитрий Горин.

"Пока тестовый режим не отработан. Продолжаем отправлять туристов через визовый режим", - сказал он.

Обычно при запуске новых правил въезда закладывается минимум полгода для адаптации к ним рынка и туристов, пояснил эксперт.

Он отметил, что Иран есть в ассортименте российских туроператоров, но пока отправиться туда можно только с визой. При этом спрос на направлении есть. Его преимуществами являются достаточность авиаперевозки, ценовая доступность отдыха, большое количество культурно-познавательных и экскурсионных вариантов отдыха.

Ранее Минэкономразвития РФ сообщало, что безвизовый групповой туробмен между Россией и Ираном возобновился 1 августа 2023 года. О том, что Россия и Иран в 2023 году планируют реализовать соглашение о безвизовых групповых туристических поездках между странами, сообщил в марте министр экономического развития РФ Максим Решетников. Соглашение заключили 1 июля 2021 года. В его рамках граждане двух стран могут посещать другую страну без виз с туристическими целями в составе групп до 50 человек на срок не более 15 дней.