В России упростили подключение газа

В кабмине сообщили, что введение новых правил позволит обеспечить недискриминационный доступ к газовым сетям и увеличить количество предприятий, использующих природный газ в качестве основного топлива

МОСКВА, 1 сентября. /ТАСС/. Новые правила технологического присоединения к магистральным газопроводам вступили в силу в России с 1 сентября. Они утверждены постановлением правительства РФ, сообщили в пресс-службе кабинета министров.

"Документ упрощает процедуру присоединения потребителей к газораспределительным сетям, регламентирует способы подачи заявки, перечень необходимых документов и сроки подключения", - говорится в сообщении.

В кабмине отметили, что введение новых правил техприсоединения позволит обеспечить "недискриминационный доступ к газовым сетям, увеличить количество предприятий, использующих природный газ в качестве основного топлива, что повысит потребление природного газа внутри страны как экологически чистого источника энергии".