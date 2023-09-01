Объем трансграничных переводов в ВТБ за лето вырос в шесть раз

По данным кредитной организации, с января по август розничные клиенты совершили более 140 тыс. переводов за рубеж на 21 млрд рублей

МОСКВА, 1 сентября. /ТАСС/. Клиенты ВТБ за три летних месяца совершили более 75 тыс. трансграничных переводов в валютах дружественных стран, что составляет 54% от всех переводов в банке с начала года. Об этом говорится в сообщении кредитной организации.

"С января по август розничные клиенты ВТБ совершили более 140 тыс. переводов за рубеж на 21 млрд рублей. Только за три летних месяца пользователи "ВТБ онлайн" перевели в дружественные страны 6,5 млрд рублей, проведя более 75 тыс. операций. Это в шесть раз превышает объем переводов по этим направлениям за аналогичный период прошлого года, а также опережает на 70% показатели весенних месяцев и в 2,3 раза - зимних", - отмечается в сообщении.

Изначально наибольшую долю среди трансграничных переводов, совершаемых клиентами банка, занимали переводы в Таджикистан, однако во второй половине августа лидер по числу транзакций сменился - им стал Узбекистан

"Число и объем переводов в дружественные страны растет весь прошлый и текущий год. Это связано как с расширением географии переводов, над которой ВТБ усиленно работает, так и с повышением качества и скорости проведения таких транзакций. В августе мы существенно расширили возможности переводов в Узбекистан. После подключения 26 банков-получателей страна сразу вырвалась в лидеры по переводам. Сегодня банк предлагает розничным клиентам переводы за рубеж в 12 стран, до конца года число доступных направлений увеличится в три раза - до 30 стран. Ключевыми направлениями станут Турция и Индия", - отметил начальник управления "Переводы" департамента транзакционного розничного бизнеса ВТБ Алексей Хранилов.

По данным ВТБ, сейчас наблюдается рост переводов по номеру телефона в массовом сегменте, что отражается на среднем чеке переводов, который с начала года снизился на 25% - до 15 тыс. рублей. Это связано с тем, что клиенты предпочитают совершать переводы чаще, но на меньшие суммы. На сегодняшний день клиентам ВТБ доступны переводы средств в 12 стран: Азербайджан, Армения, Беларусь, Вьетнам, Иран, Казахстан, Киргизия, Таджикистан, Узбекистан и другие. До конца года банк планирует увеличить число стран и направлений трансграничных операций до 30.