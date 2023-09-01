Российский рынок акций в начале торгов движется разнонаправленно

Курс доллара на Мосбирже растет на 0,16%

МОСКВА, 1 сентября. /ТАСС/. Российский рынок акций в начале основной сессии на Московской бирже демонстрирует разнонаправленную динамику движения основных индексов, свидетельствуют данные торгов.

По данным биржи на 10:32 мск, индекс Мосбиржи поднимается на 0,05%, до 3 229,69 пункта, индекс РТС снижается на 0,11%, до 1 058,03 пункта. На открытии торгов индекс Мосбиржи находился на уровне 3 230,53 пункта (+0,08%), а долларовый индекс РТС снизился на 0,19%, до 1 057,2 пункта.

Курс доллара на Мосбирже растет на 0,16% - до 96,18 рубля, евро - на 0,34%, поднимаясь до 104,44 рубля. Курс юаня находится на уровне 13,222 рубля (+0,39%), свидетельствуют данные торгов на 10:32 мск.