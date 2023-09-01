Лавров: Россия видит большие перспективы в совместных с Центральной Азией энергопроектах

Глава МИД РФ, в частности, напомнил про дефицит природного газа в Узбекистане

МОСКВА, 1 сентября. /ТАСС/. Россия сейчас реализует совместно со странами Центральной Азии целую серию перспективных долгосрочных проектов в энергетике. Об этом заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров на встрече со студентами и профессорско-преподавательским составом МГИМО.

"У нас с Казахстаном и со многими другими нашими союзниками очень тесный и практический диалог, совместные проекты в этой сфере", - сказал он в ответ на вопрос, есть ли перспективы развития сотрудничества в газовой сфере с Казахстаном для дальнейшего развития экспорта в страны Азии. "Так что здесь в рамках сотрудничества России и Центральной Азии в энергетической сфере есть полное понимание и есть целая серия конкретных проектов, которые очень перспективные, долгоиграющие, и они будут обеспечивать устойчивость наших экономик", - добавил министр.

Лавров, в частности, напомнил про дефицит природного газа в Узбекистане. "Мы договариваемся - сейчас уже на уровне президентов России, Казахстана и Узбекистана был ряд контактов - о том, чтобы транзитную систему Казахстана использовать для удовлетворения потребностей Узбекистана. Это потребует некоторых технических работ на земле. Но это вполне реализуемо, причем не займет длительное время", - сообщил он.

Глава МИД России обратил внимание, что в контексте энергетической политики часто упоминают проблему газификации самой производящей газ страны. "У нас далеко не все еще решено в этой сфере, как вы знаете, но есть соответствующие планы. В Казахстане тоже проблема газификации на севере, на востоке стоит достаточно серьезно. При развитии дальнейшего сотрудничества, при согласовании планов все это учитывается, безусловно, в полной мере, потому что Евразийский экономический союз и ближайшие соседи ЕАЭС для нас являются приоритетными", - заверил он.

Лавров добавил, что у России есть своя транспортная система для экспорта газа в КНР, однако это никому "не создает проблем". "Потому что потребности Китая таковы, что никто не останется в накладе, никто не будет выключен из игры - ни Казахстан, ни Туркменистан, ни какая-то другая страна", - подытожил он.