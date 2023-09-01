Работники трех СПГ-заводов в Австралии отклонили предложения Chevron по трудовому спору

Детали отклоненного предложения не уточняются

СИДНЕЙ, 1 сентября. /ТАСС/. Работники трех австралийских заводов по производству сжиженного природного газа (СПГ), принадлежащих компании Chevron, отклонили предложение руководства об урегулировании трудового спора, что грозит забастовкой на всех трех предприятиях на следующей неделе. Об этом сообщил профсоюзный альянс Offshore.

"Менее 1% работников на [крупных газовых месторождениях] Уинстон и Горгон проголосовали за <...> соглашение с Chevron [касательно новых условий оплаты труда и гарантий безопасности рабочего процесса]", - говорится в заявлении альянса в Facebook (запрещен в РФ, принадлежит корпорации Meta, которая признана в России экстремистской). В тексте также отмечается, что "всего 4 из 518 сотрудников компании Chevron", занятых на морской платформе Уинстон, поддержали предложение об урегулировании спора.

Детали отклоненного предложения не уточняются. В профсоюзе отметили, что оно было направлено работникам в обход Offshore, который представляет интересы сотрудников заводов. В заявлении подчеркивается, что забастовка начнется "на всех трех предприятиях", как и запланировано, 7 сентября в 06:00 по местному времени (01:00 мск).

Альянс Offshore информировал 29 августа, что направил компании Chevron официальное уведомление о проведении забастовки на всех трех объектах на северо-западе континента из-за неудовлетворительных условий работы и оплаты труда. В Chevron заявили, что компания продолжит переговорный процесс и примет меры для поддержания безопасной и надежной работы в случае перебоев.

Ранее нефтегазовой компании Woodside Energy удалось достичь принципиальной договоренности с профсоюзами об изменении условий труда своих сотрудников, обязав их отказаться от планов по проведению забастовки. Профсоюзы работников морских газовых платформ компании на шельфе Австралии планировали начать забастовку 2 сентября.

10 августа агентство Bloomberg отмечало, что возможные забастовки работников австралийских заводов по производству СПГ могут поставить под угрозу 10% мирового экспорта этого вида топлива и спровоцировать резкий рост цен на него по всему миру. Австралия входит в число крупнейших экспортеров СПГ на мировом рынке наряду с Катаром и США. По данным австралийского министерства промышленности, доля страны в мировых поставках этого вида топлива достигла 21%. Основными импортерами австралийского СПГ в 2022 году стали Япония, Китай и Южная Корея.