Суэцкий канал готовит планы по привлечению инвестиций из стран БРИКС

Российская промышленная зона, создание которой планируется в египетской Сохне и к востоку от Порт-Саида, станет первой такой зоной за пределами РФ, пишет агентство MENA

КАИР, 1 сентября. /ТАСС/. Суэцкий канал готов к сотрудничеству со странами БРИКС и разрабатывает план по привлечению инвестиций. Об этом сообщил в комментарии агентству MENA глава экономической зоны Суэцкого канала Валид Джамаль ад-Дин.

"Присоединение к группе БРИКС принесет больше выгод экономической зоне", - сказал Джамаль ад-Дин, подчеркнув готовность "к сотрудничеству, которое позволит увеличить размер инвестиций". Он сообщил, что представители экономической зоны планируют "начать в октябре зарубежное турне по странам объединения", чтобы рассказать о возможностях для потенциальных инвесторов.

На территории экономической зоны Суэцкого канала разрешены различные виды предпринимательской деятельности: производственной, коммерческой, финансовой, страховой и посреднической. Сейчас она в основном фокусируется на локализации производства зеленого водорода и сопутствующего этой отрасли оборудования.

Российская промышленная зона, создание которой планируется в египетской Сохне и к востоку от Порт-Саида, станет первой такой зоной за пределами РФ, пишет MENA.

Первый замглавы Минпромторга РФ Василий Осьмаков в ходе саммита Россия - Африка в конце июля сообщил, что строительство инфраструктуры российской промышленной зоны в Египте может начаться уже в 2023 году. Межправительственное соглашение между РФ и Египтом о создании на востоке Порт-Саида особой зоны с облегченным налоговым режимом для российских предприятий-резидентов было заключено в 2018 году. Полная реализация проекта рассчитана на 13 лет. Планировалось, что компании-резиденты получат арендные каникулы, льготные тарифы на энергоресурсы, особый преференциальный налоговый режим, а также готовую площадку. Начало строительства промзоны было намечено на 2020 год, но из-за пандемии коронавируса сроки сдвинулись.