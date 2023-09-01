Силуанов назвал решение 10 лет назад создать мегарегулятор правильным

Но сейчас, добавил министр финансов, на такое он бы не согласился

МОСКВА, 1 сентября. /ТАСС/. Решение о создании мегарегулятора 10 лет назад было на тот момент правильным, заявил министр финансов РФ Антон Силуанов на конференции ЦБ "10 лет мегарегулятору: вчера, сегодня, завтра". Но сейчас, добавил министр, на такое он бы не согласился.

"Я просто помню совещание, вот сейчас говорил Игорь Иванович [глава ВЭБ, бывший первый вице-премьер Игорь Шувалов], когда долго обсуждали, передавать - не передавать. Но мне кажется, что вот решение созрело, и было найдено абсолютно правильно. На тот момент. Сейчас бы я так не согласился уже, конечно", - сказал Силуанов.

"Но на тот момент это было абсолютно правильное решение, потому что мощный Центральный банк со своей, так сказать, инфраструктурой и возможностью надзора и контроля над всей финансовой системой с точки зрения организации, это было абсолютно правильное решение. Действительно, у нас и страховые, и пенсионные, и негосударственные пенсионные, нефинансовые организации, банки, они все переплетены между собой. Поэтому нужен был единый мощный надзор. И понятно, что мы понимали, что передаем это в надежные руки", - добавил он, описывая то, как принималось решение о создании мегарегулятора.

Силуанов напомнил, что тогда Набиуллина [глава Банка России Эльвира Набиуллина] еще не возглавляла ЦБ. "Но уже все знали, что Центральный банк возглавит Набиуллина. Поэтому все зависит от того, в какие руки передать. Это было не жалко делать", - сказал министр.

По его словам, серьезный надзор и контроль над рынком важны для инвесторов, поскольку говорят о надежности финансового рынка в целом.

"Поэтому решение правильное. Жалею, или я не жалею? Нет, не жалею. Сейчас бы не согласился, потому что все-таки правительственная структура, Минфин стал покруче, конечно, того. Мы с Центральным банком хорошо взаимодействуем, коммуницируем. В то время этого не было со стороны ФСФР и Центрального банка. Мы сейчас, по сути, можно сказать, одно целое, когда решаем единые задачи", - добавил глава Минфина.