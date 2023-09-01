ЦБ указал на возможное расширение полномочий Евразийской перестраховочной компании

Ее создают страны - участницы Евразийского экономического союза

МОСКВА, 1 сентября. /ТАСС/. Евразийская перестраховочная компания (ЕПК), которая создается странами - участницами Евразийского экономического союза (ЕАЭС), может получить функции по универсальной перестраховочной деятельности, сообщил журналистам первый зампред Банка России Владимир Чистюхин.

"Принципиальное решение приняты, идет технический процесс создания, начала функционирования данного перестраховщика. Насколько мне известно, вопрос, который обсуждается - относительно того, надо ли его оставить в рамках тех полномочий, которые изначально были предусмотрены, а это страхование экспортных кредитов, либо дать больше мандата, для того, чтобы он осуществлял универсальную перестраховочную деятельность", - рассказал Чистюхин в кулуарах конференции "10 лет Мегарегулятору: вчера, сегодня, завтра".

Летом 2022 года премьер-министры стран Евразийского экономического союза приняли соглашение об учреждении Евразийской перестраховочной компании. Уставный капитал ЕПК будет сформирован за счет взносов стран ЕАЭС и составит 15 млрд рублей. Председатель правительства РФ Михаил Мишустин, выступая на заседании Евразийского межправительственного совета 26 августа 2022 года, говорил, что организация окажет страховую поддержку взаимной и внешней торговле, будет стимулировать развитие инвестиционного сотрудничества, обеспечит экспортные займы и взаимодействие с кредитными агентствами и страховщиками.