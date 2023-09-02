Казахстан в I полугодии нарастил экспорт агропродукции на 5%

В первую пятерку продукции АПК республики, поставляемой на внешние рынки, входят пшеница, мука, подсолнечное масло, семена льна и ячмень

АСТАНА, 2 сентября. /ТАСС/. Казахстан в первом полугодии за счет увеличения поставок пшеницы, муки и других товаров нарастил экспорт агропродукции на 5% по сравнению с аналогичным показателем прошлого года. Об этом сообщила пресс-служба Министерства сельского хозяйства Казахстана.

"По итогам шести месяцев 2023 года экспорт продукции АПК вырос на 5% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, с $2,6 млрд до $2,7 млрд", - говорится в сообщении. В ведомстве отметили, что экспорт продукции животноводства составил $80 млн, что на 18% превысило показатели шести месяцев предыдущего года. Экспорт продукции растениеводства составил $1,56 млрд, что на 4,7% превысило прошлогодние показатели.

В первую пятерку продукции АПК Казахстана, поставляемой на внешние рынки, входят пшеница, мука, подсолнечное масло, семена льна и ячмень, уточнили в министерстве.

В середине июля Минсельхоз сообщал, что Казахстан планирует увеличить объемы ежегодных поставок зерна в Китай.